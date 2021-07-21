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«العباني»: نحتاج إلى تفعيل قيمة العيد النبيلة في كل أيامنا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد محمد العباني، عضو مجلس النواب، أننا نحتاج إلى تفعيل قيمة العيد النبيلة في كل أيامنا.

وقال العباني، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إنه العيد، إنها الفرحة، إنه التصافح والتسامح، إنه الأمن والسلام”.

وأضاف “لا شيء مستحيل، العيد ليس رجلا يلزمنا بكل ذلك، العيد قيمة نبيلة نحتفل بها في أيام معدودات ونحن في أمس الحاجة لأن نفعّل هذه القيمة في كل أيامنا لنعطي فرصة للسلام والوئام ألسنا في حاجة لأن يكون العيد 365‪   يوما”.

وتابع “نعم للسلام نعم للأمن، نعم للحب، نعم للعيد، معا لصناعة العيد”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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