الدرقاش: الأمم المتحدة تسعى لفرض حكم “ديكتاتوري” عن طريق الانتخابات

زعم مروان الدرقاش المقرب من المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن الأمم المتحدة تسعى لفرض حكم ديكتاتوري عن طريق الانتخابات، وفقا لقوله.

الدرقاش، الذي تقدمه قنوات الإخوان كمحلل سياسي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات بدون التعليق على الدلائل التي برزت مؤخراً حول التلاعب في السجل الانتخابي يدل بأن الأمم المتحدة تسعى إلى فرض حكم ديكتاتوري على ليبيا عن طريق الانتخابات بعد أن فشلت في فرضه عن طريق الحرب”، بحسب وصفه.

وأضاف: “يجب أن يتفطن الليبيون لهذا الأمر وأن لا يرضوا إلا بانتخابات نزيهة وشفافة. لا انتخابات بدون التأكد من صحة السجل الانتخابي”، على حد تعبيره.

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