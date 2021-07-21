وزيرة الشؤون الاجتماعية: استكملنا إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء لـ 3 شهور

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، استكمال الوزارة إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من العام الجاري 2021.

وشددت «الكيلاني» خلال كلمتها في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية على «فيسبوك»؛ على “حرص حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على تحسين الوضع المعيشي للشعب”.

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 يوليو الجاري، قررت حكومة الوحدة الوطنية تخصيص نحو مليار و86 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل صرف منحة الزوجة والأبناء عن شهور أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق شهور يناير وفبراير ومارس للعام الجاري.