العباني: نحتاج إلى تفعيل قيمة العيد النبيلة في كل أيامنا

أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، أننا نحتاج إلى تفعيل قيمة العيد النبيلة في كل أيامنا.

العباني، ,في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “إنه العيد، إنها الفرحة، إنه التصافح والتسامح، إنه الأمن والسلام”.

وأضاف: “لا شيء مستحيل، العيد ليس رجلا يلزمنا بكل ذلك، العيد قيمة نبيلة نحتفل بها في أيام معدودات ونحن في أمس الحاجة لأن نفعّل هذه القيمة في كل أيامنا لنعطي فرصة للسلام والوئام ألسنا في حاجة لأن يكون العيد 365‪ يوما”.

وتابع: “نعم للسلام نعم للأمن، نعم للحب، نعم للعيد، معا لصناعة العيد”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

