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العامة للكهرباء : أزمة انقطاع التيار ستنتهي في 2022

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أن يجري إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية يسيران بوتيرة جيدة .

العبدلي توقع ، في تصريح صحفية انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال بداية من نوفمبر المقبل، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

وأعلن في وقت سابق أنه سيجري إضافة قرابة 1700 ميغاوات للشبكة الكهربائية في أواخر العام الجاري، موضحًا أنه في شهر أغسطس ستدخل إلى الشبكة 700 ميغاوات، ثم في سبتمبر سيكون لديهم 1300 ميجاوات .

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اخبار ليبيا 24

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