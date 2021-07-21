طقس ليبيا: أجواء مستقرة ورياح خفيفة على أغلب المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأربعاء.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن الأجواء تبقى مستقرة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على الساحل، وتسجل ما بين (33 -37 ) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر في الصباح الباكر ليوم الغد.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وتقل سرعتها أثناء فترة الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ ، بينما تكون ما بين (37- 40) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين خفيفة ومعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 41) مْ.

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