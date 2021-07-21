«الأرصاد الليبية»: طقس معتدل في مناطق الشمال والحرارة تصل في الجنوب 41 درجة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعاته للوضع الجوي السائد، اليوم الأربعاء، وخلال اليومين المقبلين.

وقال المركز في بيان صادر عنه: “يبقى الطقس مستقر على معظم مناطق ليبيا، حيث الأجواء معتدلة على مناطق الشمال خاصة الساحلية مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر ودرجات الحرارة على المناطق الساحلية هذا اليوم ما بين (28 – 31) مْ، وما بين (35 – 41) مْ على مناطق الوسط والجنوب”.

وأضاف البيان “من المتوقع أن تستمر الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال خلال اليومين المقبلين (الخميس والجمعة) وكذلك يبقى الطقس مستقر كما هو عليه على معظم مناطق الجنوب”.