القائد العام يبعث وفدًا عسكريًا الى روسيا برئاسة الفريق خيري التميمي

أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، عبر منشور في صفحته الرسمية بفيسبوك، أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بعث وفدا عسكريا الى جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة مدير مكتبه وعضو لجنة 5+5 الفريق خيري التميمي.

اللواء المحجوب، وفي تدوينة أخرى، قال: “ندعوا الله ان يتقبل منا ومنكم وان يغفر لنا ولكم وان يخرج وطننا معافى في القريب العاجل ويتخلص من نكبة الّمت به عمل الوطنيون خلالها على خلاصه وظهر من لديه الاستعداد لبيعه فكان ارتزاقيا يكسب وراء معاناة اهله ونهب ثرواثهم وتمادوا في العمالة فساهموا في صنع مشروع تنظيم الاخوان الخبيث ولكن الله ابى ذلك وقريبا ستنتصر ارادة الشعب وينتهي كذب ودجل وزيف مايروجه الناعقون”.

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