الوكالة الأمريكية للتنمية تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التزامها بدعم الانتخابات في ليبيا والانتقال السياسي.

كما لفت المستشار الرئيس للوكالة مارك فييرشتاين في لقائه مع المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش الاثنين، التزامهم بتقديم الدعم للشعب الليبي لتقوية المؤسسات الديمقراطية بعد الانتخابات.

وتباحث الجانبان أهمية التقدم السياسي لليبيا نحو انتخابات شفافة وذات مصداقية وآمنة في 24 ديسمبر 2021، وفق بيان للوكالة.

وناقش فييرشتاين مع كوبيش الخطوات التالية للعملية السياسية الليبية، مؤكدا على مخرجات مؤتمر برلين 2، قائلا إن الولايات المتحدة تتطلع إلى انتخابات وطنية ذات مصداقية وفي الوقت المناسب في ليبيا.