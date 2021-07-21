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“المفوضية”: سجل الناخبين تجاوز 2.5 مليون والتسجيل مستمر حتى في أيام العيد

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع الليبيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكدت استمرار التسجيل في سجل الناخبين طول الشهر الحالي وخلال أيام العيد.

وأوضحت العليا للانتخابات، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن “المفوضية وهي على أبواب هذه الأيام المباركة ، تؤكد عزمها على تحقيق تطلعات الليبيين الذين اختاروا المسار الديمقراطي والمشاركة في استحقاق 24 ديسمبر القادم ، من خلال تسجيلهم بسجل الناخبين التي تجاوز مليونين ونصف المليون ناخب”.

وأكد البيان، أن “التسجيل سيظل متاحًا طيلة الشهر الحالي بما في ذلك أيام العيد المبارك”، موجهة الدعوة لجميع المواطنين بالالتحاق بهذا الركب؛ “للمشاركة في بناء وطن ينعم بالاستقرار والنماء والسلام”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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