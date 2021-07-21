إتلاف “20” مليون قرص من الأقراص المخدرة

أخبار ليبيا 24 – أمن

اتلفت وزارة الداخلية، بمقر إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية كمية من الأقراص المخدرة تقدر بحوالي 20 مليون قرص مخدر من أنواع مختلفة “ترامادول – الأريكا – الروج”وذلك بحضور النيابة العامة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم ضبط الكمية من قبل قسم مكافحة المخدرات والتهريب مصراتة بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية على فترات متعاقبة خلال الأشهر الماضية داخل ميناء مصراتة البحري ومطار مصراتة الدولي.

وحضر عملية الاتلاف رئيس النيابة ومدير الأمن ورئيس قسم مكافحة المخدرات والتهريب مصراتة والمجلس البلدي مصراتة.

وتشير إحصائيات جهاز مكافحة المخدرات في ليبيا إلى أنّ حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد سهّلت إغراقها بالمخدّرات، الأمر الذي أكدته التقارير الدولية التي اعتبرت ليبيا نقطة رئيسية لتجارة هذه السموم وتهريبها.

وكشفت إحدى الورقات البحثية الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات، عن تصدر مخدر الترامادول السوق الليبي، متفوقاً على الحشيش والهيروين والكوكايين، وانتشار الأقراص المهلوسة التي وصفتها بـ«الطامة الكبرى» التي تفوق بقية أنواع المخدرات.

وتعتبر دولة ليبيا، في الفترة الأخيرة، بوابة لتهريب المخدرات وحبوب الهلوسة، إلى دول الجوار .

وكانت السلطات المصرية قد قامت مؤخراً بضبط 5 ملايين ونصف المليون قرص ترامادول مخدر بحوزة شخصين قاما بجلبها من ليبيا إلى مصر داخل سيارة لنقل الأثاث.