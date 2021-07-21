النائب «الحراري»: على الحكومة بذل المزيد لمكافحة أنشطة مهربي البشر

رفض رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، الإدانات التي وجهتها منظمات وهيئات دولية؛ مؤخرًا، بحق السلطات الليبية حول ملف الهجرة غير الشرعية، وبشأن معاملة الدولة للمهاجرين.

وقال الحراري، في بيان صادر عنه: “مواقف تلك المنظمات تفتقر إلى الموضوعية، وتتغاضى عن جهود ليبيا في مواجهة ملف الهجرة وتداعياته الإنسانية وتسعى لتحميل الدولة الليبية، -التي تمر بظروف غايةً في الصعوبة- أعباء ذلك الملف الثقيل”.

وأضاف “الجهات الدولية تغفل عن أن عدد المهاجرين غير القانونيين في مراكز الإيواء صغير جدًا مقارنةً بالآلاف من المهاجرين الذين أُتيحت لهم فرص العمل في ليبيا ويتمتعون بالخدمات المتاحة للمواطن الليبي، كما أن القوانين الليبية تجرّم الرق والاستغلال وسوء معاملة المهاجرين”.

وطالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، الجهات الحكومية المعنية ببذل المزيد لمكافحة أنشطة مهربي البشر، والالتزام بالتعامل وفًقا للقانون مع المهاجرين غير القانونيين.

وترى المنظمات الإنسانية أن على السلطات الليبية أن تتحمل جزءًا من المسؤولية تجاه مهربي البشر المستغلّون للساحل الليبي، عبر إرسال قوارب الموت إلى شواطئ أوروبا محمّلة بأعدادٍ كبيرةٍ من المهاجرين، عبر وقف نشاطهم.