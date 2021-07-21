ليبيا الان

وفد عسكري برئاسة الفريق “خيري التميمي” يتجه إلى روسيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر بعث وفدا عسكريا إلى جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة مدير مكتبه وعضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” الفريق خيري التميمي.

اللواء المحجوب، قال اليوم الأربعاء، عبر منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، “ندعوا الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يخرج وطننا معافى في القريب العاجل من نكبة الّمت به عمل الوطنيون خلالها على خلاصه وظهر من لديه الاستعداد لبيعه فكان ارتزاقيا يكسب وراء معاناة اهله ونهب ثرواثهم وتمادوا في العمالة فساهموا في صنع مشروع تنظيم الاخوان الخبيث ولكن الله ابى ذلك وقريبا ستنتصر إرادة الشعب وينتهي كذب ودجل وزيف مايروجه الناعقون”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك