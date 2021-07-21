امغيب: الأزمات في دول المغرب العربي أصبحت تعمق الخلاف بين الدول

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن هناك مكاسب كبيرة جدا يمكن تحقيقها في حالة تفعيل عمل اتحاد المغرب العربي.

وقال امغيب، في حوار مع بوابة إفريقيا الإخبارية، إن دول المغرب العربي غنية بالعقول وبثرواتها وبالمواقع الاستراتيجية، لافتا إلى أن الاتحاد المغاربي في حال تفعيله سيقدم الكثير لدول المغرب العربي والدول العربية بشكل عام. وإلى نص الحوار

–لا يوجد أي ملامح للتعاون بين دول المغرب العربي.

–تغير الأنظمة السياسية في دول المغرب العربي أثر بشكل كبير على التعاون المغاربي.

–الأزمات في دول المغرب العربي أصبحت تعمق الخلاف.

–هناك مكاسب كبيرة جدا يمكن تحقيقها في حالة تفعيل عمل اتحاد المغرب العربي.

إلى أي مدى تقيم ملامح التعاون بين دول المغرب العربي في الأزمات؟

اعتقد أن الظروف التي مرت بها دول المغرب العربي بعد انطلاق ما يسمى بثورات الربيع العربي أثرت بشكل كبير على العلاقات السياسية بين هذه الدول، وبالتالي تعطلت كل ملامح التعاون بين دول المغرب العربي التي نراها الآن ترزح تحت سيطرة دول إقليمية وعربية تتحكم في صنع القرار في بعض هذه الدول، ولا يوجد أي ملامح للتعاون بين دول المغرب العربي وخاصة في الأزمات حيث أصبحت كل دولة تعاني من أزمتها وتحاول حلحلتها.

ما تحليلكم تجاه تحركات دول المغرب لدعم الاستقرار في ليبيا؟

لا أرى أي تحركات لدول المغرب العربي لدعم الاستقرار في ليبيا، فنرى دولة الجزائر وتصريحات الرئيس الجزائري وصناع القرار التي كانت مستفزة للشارع الليبي وتصف قوات الجيش بالمليشيات وتهدد بأنها في وقت من الأوقات كانت تريد أن تضع خط أحمر على طرابلس وتمنع وصول الجيش اليها، وها هي تونس تعاني من حكم برلمان الاخوان المتحكم فيه حركة النهضة، والمغرب هو الوحيد الذي احتضن عدة لقاءات واجتماعات منها اجتماعات بوزنيقة التي لم تنفذ بنودها إلى هذه اللحظة واتفاق الصخيرات الذي تم في المغرب أيضا لم يقدم شيء للوطن الليبي، لا أرى أي جهود تبذل من قبل دول المغرب العربي التي بعضها يتحكم فيها تركيا.

رغم التعاون في الأزمات بين دول المغرب العربي هناك فشل في تفعيل الاتحاد المغاربي.. ما الأسباب وتداعيات هذا؟

بعد تغير الأنظمة العربية في ثورات ما يسمى بالربيع العربي ألقت هذه الثورات بظلالها على العلاقات السياسية بين هذه الدول وتغيرت الأنظمة السياسية في دول المغرب العربي وهذا أثر بشكل كبير على كل مناحي التعاون المغاربي وبالتالي اعتقد أن المرحلة صعبة لكي يعود أو يتم تفعيل اتحاد المغاربي ليقوم بعملها على الوجه الأكمل خلال هذه الفترة.

من وجهة نظرك.. هل يمكن البناء على هذا التعاون لتفعيل الاتحاد المغاربي؟

في الحقيقة لا يوجد أي ملامح للتعاون الآن، عمل الاتحاد المغاربي شبه موقوف ولم نشهد أي محاولات لتفعيله وهذا لأن المرحلة لا يمكن أن يكون فيها اتحاد مغاربي فهي مرحلة صعبة، ليبيا لديها أزمتها، وتونس تعاني والجزائر أيضا اعتقد أن هناك صعوبة في تفعيل الاتحاد المغاربي في هذه المرحلة.

برأيك.. هل باتت الأزمات هي مفتاح التعاون الوحيد بين دول المغرب العربي؟

على العكس.. الأزمات الآن أصبحت تعمق الخلاف، فالأزمات الموجودة بدلا من أن تكون الدافع نحو انطلاقة للدعم فيما بين دول المغرب العربي، أثرت بشكل عكسي وسلبي فما نشهده هو أن وجود الأزمات هو الذي عمق الخلاف وعمق التباعد والشقاق بين دول المغرب العربي، فعندما تقفل الدول حدودها خوفا من انتقال فيروس كورونا لها بدلا من أن تقف مع جيرانها التي تعاني انهيار المنظومة الصحية فهل هذا تعاون؟

ما هي المكاسب التي يمكن تحقيقها من تفعيل الاتحاد المغربي؟

نعم هناك مكاسب كبيرة جدا يمكن تحقيقها في حالة تفعيل عمل اتحاد المغرب العربي، فدول المغرب العربي غنية بالعقول وبثرواتها وبالمواقع الاستراتيجية، والاتحاد في حال تفعيله واستقرار هذه الدول اعتقد أنه سيقدم الكثير لدول المغرب العربي والدول العربية ويقدم حتى لدول الجوار وجنوب أوروبا ودول شمال افريقيا، فالاتحاد المغاربي يستطيع أن يفعل الكثير بشرط أن يتم تفعيله بشكل صحيح، هناك أنظمة عربية في دول المغرب العربي تعتقد بالقومية العربية والتعاون العربي المشترك وتوحيد الأفكار لمواجهة الخطر الدائم الذي يهدد دول المغرب العربي والدول العربية بشكل كامل.