الإدريسي: إجلاء أكثر من 3 آلاف مواطن من العالقين في تونس  

ليبيا – أكد رئيس لجنة إجلاء الليبيين العالقين في تونس وسام الإدريسي وقنصل ليبيا العام في البلاد فاضل القريو إجلاء أكثر من 3 آلاف مواطن من العالقين.

وبحسب ما نقلته منصة حكومتنا الإعلامية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عن الإدريسي والقريو واطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد تم معالجة أوضاع عدد من المواطنين العالقين في تونس، من خلال سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخرًا.

وتتضمن الإجراءات إجلاء الليبيين في تونس من خلال تشكيل لجنة طوارئ في مطار قرطاج، تتولى ترحيلهم، مع ضرورة حصولهم على تحليل “بي سي آر” مفعوله 24 ساعة، وتسيير رحلات جوية إلى العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي من المطار، وتوحيد عمل شركات الخطوط بهدف إجلاء أصحاب التذاكر.

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