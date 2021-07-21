منظمة إنسانية: نحاول إنقاذ قارب يحمل 100 مهاجر قادمين من ليبيا باتجاه مالطا

أكدت منظمة إنسانية، العثور على قارب يحمل على متنه 100 مهاجر، يواجهون مخاطر في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا، وقادمين من ليبيا.

وأبلغ مشروع (Alarm Phone) الإنساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية في تغريدة على موقع (تويتر) اليوم الأربعاء، أن المهاجرين اتصلوا بنا في الليل وقالوا إن الماء يتسرب إلى القارب وقد نفدت مياه الشرب لديهم.

وأوضح (Alarm Phone) أن كثير من بين المهاجرين يشعرون بالإعياء، ولا نعرف ما إذا كان محرك قاربهم يعمل أم لا، مبيناً أنه “تم إبلاغ السلطات المعنية منذ ساعات”. وقال إن “المهاجرين طلبوا المساعدة من القوات المسلحة المالطية دون تلقي أي رد”.

وتساءل مشروع منظمة (Watch The Med) عما إذا كانت “هذه هي الطريقة التي يتعامل بها مركز تنسيق الإغاثة المالطية بالأشخاص المعرضين للخطر”.

واختتم بالقول: “يجب البحث عن المهاجرين الآن! نخشى أوقات نشهد فيها انكار المساعدة أو الإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين إلى ليبيا”.

يذكر أن المشروع الإنساني المذكور، تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية.