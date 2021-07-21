وزارة الصحة: لا بد من استكمال إجراءات صرف مكافآت العاملين بقطاع مكافحة كورونا

ليبيا – ترأس سمير كوكو وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا طارئًا مع مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لبحث ومتابعة الوضع الوبائي العام.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي عقد الإثنين في ديوانها، شهد مناقشة الوضع الحالي لجميع مراكز العزل والفلترة والمشاكل التي تعاني منها، وإيجاد الحلول اللازمة لأهمها المتمثلة بمكافئات العناصر العاملة بمراكز العزل والأوكسجين وإمداداته.

وشدد كوكو على ضرورة الإسراع باستكمال الإجراءات المالية للعناصر العاملة بمراكز العزل والفلترة، ووضع مقترح للموارد البشرية العاملة بالمراكز، وإدراجهم لضمان تدفقات الأموال، فيما تم التطرق لمشاكل مالية أو لوجستية قد تؤدي لعرقلة انسياب الأوكسجين للمراكز والعمل على حلحلتها بأسرع وقت ممكن.

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