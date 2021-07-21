إتلاف 20 مليون قرص مخدر في مصراتة

ليبيا- تولت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية بجكومة الوحدة الوطنية مهمة إتلاف كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه الكمية تقدر بـ20 مليون قرص مخدر تم ضبطها داخل ميناء ومطار مصراتة، في عمليات نفذها على فترات متعاقبة خلال الأشهر الماضية قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة، بالتعاون مع الإدارة.

وتابع البيان: إن الأقراص التي تم إتلافها هي من أنواع مختلفة من بينها “ترامادول” و”ألاريكا” و”الروج”. مؤكدًا حضور رئيس النيابة ومدير الأمن ورئيس قسم مكافحة المخدرات والتهريب بمصراتة وأعضاء بالمجلس البلدي لعملية الإتلاف التي تمت للأقراص.

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