وزير الداخلية “المكلف” يتابع تنفيذ خطة “تأمين العاصمة” أيام العيد

قام وزير الداخلية المكلف عميد “بشير الأمين”، مساء أمس الثلاثاء بجولة تفقدية بالعاصمة طرابلس.

وأوضح حساب وزارة الداخلية على فيسبوك، في بيان، أن الجولة شملت مقر مديرية أمن طرابلس والغرفة الرئيسية 01، وكذلك مركز شرطة الفرناج وقسم شرطة النجدة للوقوف على سير العمل في تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما قام الوزير بجولة تفقدية على التمركزات والدوريات الأمنية العاملة بنطاق بلدية تاجوراء، وثمن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في حفظ الأمن والأمان.

وقدم الوزير التهنئة لكافة منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مطالباً ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح بيان الداخلية، أن هذه الجولة تأتي للوقوف على سير العمل والمشاكل التي تعترض أعضاء الشرطة في تأدية مهامهم وتذليلها والاستماع لهذه المشاكل وكذلك الرفع من معنوياتهم لتأدية المهام المكلفين بها على أكمل وجه خدمةً للصالح العام.