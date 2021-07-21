تعزيز قدرة العزل الصحي بالخمس بـ6 أسرة إيواء لاستقبال مصابين بكورونا

ليبيا – كشف مركز العزل الصحي بالخمس 1 عن الاستجابة السريعة لاستقبال المزيد من حالات الإصابة بوباء كورونا، رغم امتلاء الأسرة الجاهزة بالمرضى ونفادها.

بيان صحفي صادر عن المركز اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى استجابة إدارة الخدمات الصحية بالخمس وإدارة مركز مكافحة السكر للوضع، من خلال زيادة 6 أسرة إيواء، كحل مؤقت إلى حين تركيب شبكة توصيل الأوكسجين والهواء الطبي.

وأكد البيان أن هذه الاستجابة جاءت بعد فترة عصيبة، بسبب عدم توفر الإمكانيات البشرية والتجهيزات اللازمة. معربًا في ذات الوقت عن تقديره لتحرك العديد من العناصر الطبية للتجاوب مع هذا الوضع الخطير، والمساهمة في التعامل بصورة أفضل مع الحالات التي ترد إلى المركز.

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