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الصالون الاقتصادي يدعو لوقف التعاقدات المباشرة من قبل حكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- أصدرت مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي بيانًا بشأن الأذونات الحكومية بالتعاقد المباشر موجهًا إلى رئاستي ديوان المحاسبة وحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء في البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه: “بدهشة وقلق بالغين تتابع مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي قرارات الإذن المباشر لتنفيذ مشروعات معينة، استثناء من الإجراءات الأصلية الواجبة بلائحة العقود الإدارية، ومن دون إيضاح للأسباب التي لها وأسباب اختيار الشركات المتعاقد معها”.

وتابع البيان: “وحيث أن ذلك يشكل تهديدًا وخطرًا جسيمًا على المال العام الليبي، فإننا ندعوكم لوقف هذه التعاقدات ومراجعتها وطرح المشروع بالطرق العادية المنصوص عليها بلائحة العقود الإدارية”، في إشارة واضحة لقرار الدبيبة المتعلق بإنشاء محطة كهربائية استعجالية بأسلوب التنفيذ المباشر.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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