نجم: المغرب وتونس كانتا على الدوام ملاذين لمساعدة الليبيين في المجالات كافة

ليبيا- أكد الرئيس السابق لهيئة إعلام وثقافة الحكومة المؤقتة خالد نجم أن دول المغرب العربي تحركت بشكل كبير ومهم وفاعل لمعالجة المشكلات في ليبيا.

نجم أوضح في مقابلة صحفية أجرتها معه بوابة إفريقيا الإخبارية تابعتها صحيفة المرصد أن المغرب وتونس لعبتا دورًا مهمًا في هذه المعالجة، مشيرًا في سياق آخر إلى عدم تأثير الأوضاع في ليبيا على دول المغرب العربي، إلا فيما يتعلق باتخاذ احتياطات أمنية خوفًا من تسلل الإرهاب.

وأشاد نجم بتحركات المغرب السياسية الكبيرة والمهمة والفاعلة من خلال استضافتها العديد من الحوارات واللقاءات والاتفاقات السياسية، لمعالجة الأزمة الليبية، في وقت لعبت فيه تونس ذات الدور، فضلًا عن كون الأخيرة على الدوام خير سند وعون للشعب الليبي الذي كان يلجأ لها في كل أزماته الصحية.

وأضاف نجم: إن الشعب الليبي يلجأ إنسانيًا إلى تونس في أوقات الحرب، وفي الاسترخاء للسياحة، وكانت خير داعم للاقتصاد ولم يشعر الليبيون بتاتًا أنهم خارج وطنهم.

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