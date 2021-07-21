أبو سبيحة: المال الفاسد أفسد لجنة الحوار وسيعمل على تأجيل الانتخابات

ليبيا – قال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي إن المال الفاسد أفسد لجنة الحوار وسيعمل على تأجيل الانتخابات.

أبو سبيحة أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وباي ثمن خصما من ميزانيتكم ايها الشعب المسكين. وإن جرت الانتخابات بتفاهمات دولية. فسيشترون أصواتكم بالدراهم من أجل كسبهم المليارات”.

وتابع: “فلا تنتظروا الحل من هؤلاء الذين لايستحقون إلا البصق فيً وجوههم وانتزاعهم عنوة من على كراسيهم التي وصلوها على أكتافنا ودماء أبنائنا. فسحقًا لكل من يتآمر على الشعب ويحول بينه وبين مما رسته لحقوقه الإنسانية والديمقراطية”.

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