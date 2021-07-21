إنشاء مصنع أكسجين بمقر العزل بمعيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

شهد مركز العزل في قاعدة “معيتيقة” بمدينة طرابلس تركيب وتشغيل مصنع للأكسجين بقوة 90 بار، فيما يعد الأكبر في ليبيا من بين المصانع التي تم تركيبها في السابق حسب ما أفادت به وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك “.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرفع من الجهوزية القصوى لتوفير الأكسجين في كافة مراكز العزل والحرص على تفادي أي مختنقات يمكن أن تحدث ضمن الجهود المبذولة للحد من الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق ليس ببعيد، قال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية، مفدي المسدي، إن ليبيا أرسلت 12 ألف لتر من الأوكسجين المسال إلى بلاده للمساعدة في مواجهة كورونا.

المسدي أضاف في تصريحات صحفية لموقع “موزاييك” الإخباري أن توزيع الأوكسجين سيتم على جميع المستشفيات التي تسجل نقصًا.

وتابع أن استئناف التزود بالأوكسجين من الجزائر قد تم بالإضافة إلى وجود شحنة تبلغ 60 ألف لتر قادمة من إيطاليا.