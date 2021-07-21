مصر وبريطانيا تؤكدان ضرورة خروج المرتزقة والميلشيات والقوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بحسب المكتب الإعلامي التابع له بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر والتقدير، بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتم تبادل الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية وأهمية المضي قدمًا في العملية السياسية الانتقالية الفارقة التي تمر بها البلاد، بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري.

وأكد الجانبان على ضرورة خروج المرتزقة والميلشيات والقوات الأجنبية من ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية، بما يقوض احتمالات تفشي الفوضى، ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية.

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