كوبيش يحث على إنهاء الانقسامات المستمرة

أخبارليبيا24

حث المبعوث الأممي في ليبيا يان كوبيش جميع القادة والمؤسسات الليبية على إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد ووضع حد للمصاعب التي لا يزال الشعب الليبي يتحملها.

ودعا كوبيش في رسالة وجهها إلى الليبيين بمناسبة عيد الأضحى جميع صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسة إلى صون ما تم تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة العمل معاً بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاهية الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة.

وعبّر كوبيش عن أمله في تكثيف الجهود لمواصلة مسيرة السلام عبر التمكين من إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر القادم.