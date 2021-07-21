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مفوضية الانتخابات: ارتفاع عدد الناخبين المسجلين إلى 2,385,666

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، حتى تاريخ 20 يوليو الجاري قد بلغ 2,385,666 ناخبًا.

وأوضحت المفوضية أن نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 49,31 % من إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين يحق لهم التسجيل.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين الجدد حتى تاريخ 20 يوليو قد ارتفع بمعدل 45,570 ناخبًا، بعد أن كان العدد في 18 يوليو قد ارتفع بمعدل 40,571.

ومنذ الرابع من يوليو الحالي ارتفع المعدل حتى يوم 14 يوليو بـ 24,774 ناخبًا، ثم ارتفع بتاريخ 17 يوليو بمعدل 35,435 ناخبًا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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