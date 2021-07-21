جامعة سرت تفتح فروعا لها ببلدية مرادة

أصدر مجلس جامعة سرت القرار رقم 5 لسنة 2021 بشأن إنشاء فروع أقسام لكليات الجامعة في منطقة مرادة تتبع جامعة سرت .
وقال القرار الذى اطلعت عليه “الساعة24″، ينشئ بموجب هذا القرار فروع أقسام كليات جامعة سرت ببلدية مرادة ويخصص مقر فروع أقسام كليات الجامعة ببلدية مرادة باسم جامعة سرت والدراسة بفروع أقسام كليات الجامعة اعتبارا من العام الجامعي 20212022.
وأعلن الدكتور سالم عبد العالي بشير رئيس فروع أقسام كليات جامعة سرت بمرادة ، أنه يرغب بتعين أعضاء هيئة تدريس بالفرع في مجال القانون والهندسة النفطية والهندسة المدنية وبعض التخصصات الأخرى .
وفى رسالة لأعضاء هيئة التدريس قال : ” أعضاء هيئة التدريس لمن يرغب في ذلك عليكم التواصل مع فرع الجامعة والبيانات في الكتاب ذاته، حفظ الله ليبيا من كل سوء “.
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