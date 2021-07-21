جامعة سرت تفتح فروعا لها ببلدية مرادة

أصدر مجلس جامعة سرت القرار رقم 5 لسنة 2021 بشأن إنشاء فروع أقسام لكليات الجامعة في منطقة مرادة تتبع جامعة سرت .

وقال القرار الذى اطلعت عليه “الساعة24″، ينشئ بموجب هذا القرار فروع أقسام كليات جامعة سرت ببلدية مرادة ويخصص مقر فروع أقسام كليات الجامعة ببلدية مرادة باسم جامعة سرت والدراسة بفروع أقسام كليات الجامعة اعتبارا من العام الجامعي 20212022.

وأعلن الدكتور سالم عبد العالي بشير رئيس فروع أقسام كليات جامعة سرت بمرادة ، أنه يرغب بتعين أعضاء هيئة تدريس بالفرع في مجال القانون والهندسة النفطية والهندسة المدنية وبعض التخصصات الأخرى .

وفى رسالة لأعضاء هيئة التدريس قال : ” أعضاء هيئة التدريس لمن يرغب في ذلك عليكم التواصل مع فرع الجامعة والبيانات في الكتاب ذاته، حفظ الله ليبيا من كل سوء “.