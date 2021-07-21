طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 21 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 21 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى الأجواء مستقرة على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على الساحل ، وتسجل ما بين (33 -37 ) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر واحتمال ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر في الصباح الباكر ليوم الغد.

•الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وتقل سرعتها أثناء فترة الليل والصباح الباكر.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ ، بينما تكون ما بين (37- 40) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 41) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:13).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:13).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي