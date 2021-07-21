البحرية الليبية تنقذ 147 مهاجرا من جنسيات مختلفة

قالت البحرية الليبية إن الزورق البحري “P200” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن فجر الأربعاء من إنقاذ 147 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من عرض البحر، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية في بلاغ على فيسبوك.

وقالت الوزارة في بلاغها إنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بميناء طرابلس البحري، وتقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الوزارة أن “عملية الانقاذ تمت أثناء تسيير الدوريات البحرية التابعة للادارة العامة لأمن السواحل وفق الخطة الموضوعة خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الساحل الليبي”.

وقد حضر العملية “مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس فرع طرابلس ومعاون رئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس قسم الدوريات البحرية بالإدارة” بحسب البلاغ.

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