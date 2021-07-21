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محمد قشوط: أردوغان سيقسم ليبيا إذا نجح في تقسيم قبرص إلى دولتين

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد قشوط، الناشط السياسي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ومن على أرض قبرص الشمالية التي احتلتها تركيا في 22 _ 7 _ 1974 طرح فكرة حل دولتين لكي تصبح قبرص الشمالية تابعة له بمسمى قبرص التركية في ظل صمت وتواطؤ أوروبي مفضوح الأمر الذي سيتيح الفرصة للأتراك الإتجاه نحو تقسيم سوريا و العراق ثم لـيبيـا، وفق قوله.

أضاف قشوط على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء قائلًا: “واجهوا الحقيقة دون تشاؤم ودون عواطف نحن نعيش أوقات عصيبة ضمن مخطط توسعي تركي يلعب على وتر تناقضات و انشغال باقي دول في مشاكلها الداخلية و إستغلاله لخونة مستعدين أن يبيعوا شرفهم قبل حتى أوطانهم فهذه قبرص دولة عضو بالإتحاد الأوروبي عجز الإتحاد عن الدفاع عنها فهل هناك من يتصور أنهم سيدافعون عنا”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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