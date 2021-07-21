الهلال الأحمر الإماراتي يرسل شحنة أضاحي لمحدودي الدخل بجنوب ليبيا

قدم الهلال الأحمر الإماراتي مجموعة من الأغنام لصالح أهالي الجنوب الليبي، بمناسبة عيد الأضحى، حيث وصلت إلى مدينة غات شحنة من رؤوس الأغنام الأضاحي إلى ذوي الدخل المحدود في “أوباري” و”غات” وغيرها من مدن ومناطق الجنوب بالتعاون مع مجلس شيوخ قبائل طوارق ليبيا، ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الليبي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق، حسين كويوي، في بيان له رصدته “الساعة24″، إن شحنة من الأضاحي وصلت إلى مدينة غات جنوب غرب ليبيا، وتوزعت على محدودي الدخل، في دعم إغاثي مقدم من قبل الهلال الأحمر الإماراتي إلى الشعب الليبي في الجنوب.

وأضاف كويوي، أن الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي تشكل جزءا من الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات قيادة وشعبا لأهالي الجنوب الليبي، فهذا الدعم ليس بجديد على الشعب الليبي في الجنوب حيث قدم الهلال الأحمر الإماراتي العديد من الحزم الإغاثية في مختلف المجالات لأبناء الجنوب.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق، أن هناك آلية لتوزيع الأضاحي على المستهدفين من أهالي الجنوب، عبر لجان مشرفة على هذه الهدية الإماراتية، حسب الآلية التي وضعها مجلس شيوخ قبائل الطوارق لسد الاحتياجات الإنسانية لأبناء الشعب الليبي في الجنوب، وفرحة عيدية في هذه الأيام المباركة.

وأوضح كويوي ، أنه سبق وأن قدم الهلال الأحمر الإماراتي خلال رمضان الماضي 4 آلاف سلة غذائية رمضانية إلى أوباري وغات، وهو دعم مقدر من قبل الجنوبيين تجاه جهود دولة الإمارات.

وأكد مجلس شيوخ وقبائل الطوارق في ليبيا على الاحترام الكبير لدولة الإمارات العربية والهلال الأحمر الإماراتي على جهودهم في دعم الإنساني والإغاثي لمجتمع الطوارق في الجنوب الليبي.

ووجه الناطق الإعلامي باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق، الشكر إلى قيادة بالإمارات على دورهم في دعم ومساندة الطوارق على المستوى الإنساني والإغاثي، كما شدد كويري على تطلعه لمزيد من التعاون بين مجلس شيوخ وقبائل الطوارق في ليبيا والهلال الأحمر الإماراتي في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الليبي في الجنوب.

وينفذ الهلال الأحمر الإماراتي برنامجا إغاثيا لتعزيز استجابتها تجاه الأوضاع الإنسانية ولمساندة الشعب الليبي في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد، وغياب الاستقرار، وفي 2016 قدم الهلال الأحمر الإماراتي دعما كبيرا لمستشفى سبها في الجنوب الليبي، في ظل ضعف الإمكانيات ونقص المواد والمعدات الطبية، ضمن جسر جوي لدعم الشعب الليبي، يحمل 300 طن من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية لمساندة الشعب الليبي.

ويقدر الهلال الأحمر الإماراتي المستفيدين ضمن مشروع الأضاحي 2021، للحد من تداعيات نقص الغذاء في عشرات الدول، بمليون و287 ألفاً و479 شخصاً، بقيمة 13 مليون درهم، أي ما يتجاوز 3.5 مليون دولار.