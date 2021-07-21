إنقاذ 143 مهاجراً في البحر وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة بطرابلس

تمكن الزورق البحري “P200” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، اليوم الأربعاء، من إنقاذ “143” مهاجرا غير شرعي بعد أن انقطعت بهم السبل في عرض البحر.

وقالت الإدارة في إيجاز صحفي، أثناء تسيير الدوريات البحرية وفق الخطة الموضوعة من الإدارة خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الساحل الليبي، تمكن الزورق من إنقاذ مائة وثلاثة وأربعين مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، حيث تم نقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة، وتقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ونقلهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت الإدارة، تم التسليم بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل و رئيس فرع الإدارة طرابلس ومعاون رئيس مكتب العمليات البحرية والسيد رئيس قسم الدوريات البحرية.