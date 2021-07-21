انقاذ 147 مهاجر من عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس

أعلن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن انقاذ 147 مهاجر غير شرعي من عرض البحر المتوسط، فجر اليوم الأربعاء، وإعادتهم إلى طرابلس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية الانقاذ نفذها الزورق البحري «P200» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، أثناء تسيير الدوريات البحرية التابعة للإدارة وفق الخطة الموضوعة خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الساحل الليبي.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهاجرين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم بميناء طرابلس البحري وتقديم المساعدات والإنسانية الطبية اللازمة لهم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه العملية جرت بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس فرع طرابلس ومعاون رئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس قسم الدوريات البحرية بالإدارة.

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