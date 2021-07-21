خفر السواحل الليبية ينقذ “147” مهاجرًا غير شرعي

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أعلنت وزارة الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء أن خفر السواحل تمكن من إنقاذ “147” مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من عرض البحر.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الزورق البحري “P200” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل قام بإنقاذ المهاجرين فجر اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة إنزال المهاجرين في ميناء طرابلس البحري، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس فرع طرابلس ومعاون رئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس قسم الدوريات البحرية بالإدارة..

ولفتت الوزارة إلى أن عملية الإنقاذ تمت أثناء تسيير الدوريات البحرية التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل وفق الخطة الموضوعة خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الساحل الليبي.