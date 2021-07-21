اجتماع طارئ بوزارة الصحة لبحث أزمة كورونا والأكسجين ومرتبات الأطقم الطبية

عقد سمير كوكو وكيل وزارة الصحة اجتماعا طارئا ، بحضور كافة الادارات والمكاتب وجهاز الإسعاف والطواري، وذلك لمتابعة وضع المراكز وسير العمل فيها والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمة لمصابي فيروس كورونا .

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الصحة، تمت مناقشة الإجراءات المالية للعاملين بمراكز العزل ووضع الأكسجين وانسيابية التزويد به، حيث تم إعطاء التعليمات للشؤون الادارية والمالية وإدارة الطواري وإدارة الشؤون الطبية بمتابعة صرف المكافآت المالية بأسرع وقت وتقديم ما يعيق تسديد المكافئات حيث يعتبر العاملون بمراكز العزل والفلترة العمود الفقري لمجابهة الجائحة .

وخلال الاجتماع، وجة وكيل وزارة الصحة بتعليمات لإدارة التفتيش بمتابعة ومراجعة كافة مراكز العزل و الفلترة في كافة ربوع ليبيا وتقديم كافة البيانات التي تشمل الإحصائيات الدقيقة لتسهيل تسيير أعمالها.

كما تم مناقشة وضع الأكسجين في كافة المراكز، وكلفت إدارة المشروعات والطواري بمتابعة الملف وحل كافة المختنقات التي تعيق انسيابية تزويد الأكسجين لوجستية أو مالية وتقديم ما يعيق الإمدادات لعرضها وايجاد الحلول المناسبة لها.