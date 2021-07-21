الدولية للهجرة: غرق 20 مهاجرا واعتراض أكثر من 500 قرب سواحل ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن 20 مهاجرا غير شرعي غرقوا في البحر المتوسط، وتم اعتراض أكثر من 500 وإعادتهم إلى ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الدولية للهجرة صفاء مساهلي في منشورين لها على تويتر اليوم الأربعاء، إنه تم اعتراض المهاجرين من طرف البحرية الليبية والتوجه بهم إلى طرابلس.

وكانت وزارة الداخلية الليبية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن إحدى الزوارق الليبية نجح في إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي غرق مركبهم على السواحل الليبية.

” style=”height: 928px;”>