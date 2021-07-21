مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعه القادم في سبها

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، أن مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة سيعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري في مدينة سبها يوم الأحد بعد القادم.

وقال جمعة في تصريح لمنصة «حكومتنا» تابعته «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن عقد الاجتماع العادي الخامس للعام الجاري في سبها يهدف إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات والمختنقات التي تشهدها المينة.

وأضاف جمعة أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة «تواجه صعوبات كبيرة وتحديات أكبر منها لكن الحكومة لديها نية وعزيمة لحلحلة العديد من الصعوبات وتهيئة البيئة المناسبة والتأسيس الإداري المناسب لأي مرحلة قادمة».

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