سبها.. إقبال على السلخانات بسبب انقطاعات الماء والكهرباء

تقرير/218

فرضت ظروف انقطاعات الكهرباء والماء على أجزاء من مدينة سبها بروز ظاهرة جديدة هذا العيد تمثلت في الإقبال الكثيف من المواطنين على أماكن ذبح الأضاحي في ظاهرة جديدة فرضتها انقطاعات الماء والكهرباء حيث فضل المواطنون التوجه للسلخانات المؤقتة.

مشروع السلخانات المؤقتة فرصة اقتنصها البعض لتقديم خدمات للمواطنين واكتساب مبالغ مالية تساعد على كسب العيش، كما ألقت ظروف الجائحة بظلالها على العيد فيما اختلف المواطنون في التزامهم باجراءات الوقاية من الفيروس وتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

عيد عاشه الليبيون في ظل ظروف صعبة وحاولوا من خلاله اقتناص مساحة للبهجة والسرور فيما يعول كثيرون على تحسن الأوضاع بإيصال البلاد إلى انتخابات نزيهة وشفافة آخر هذا العام تفرز أجساما تشريعية وتنفيذية منتخبة

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