عيد الأضحى .. فرصة استثمارية في سبها لمشاريع مؤقتة

تقرير/218

شهدت مدينة سبها خلال الأيام التي سبقت العيد، انتشار نشاط تجاري مقتصر على عيد الأضحى المبارك بفتح باب رزق مؤقت لبعض أرباب الأسر والشباب يرتبط بشكل وثيق بعيد الأضحى المبارك، يتمثل في تجهيز السكاكين لذبح الأضاحي وتقطيعها، مع بيع مستلزمات أخرى يحتاجها المواطن أيام العيد.

الباعة المنتشرون على جنبات الطرق بتجهيزات العيد من سكاكين وفحم ومستلزمات الشواء والذبح يوفرون على المواطنين تكبد عناء البحث عن مستلزماتهم من خلال توزعهم بين الأحياء السكنية.

مشاريع صغيرة مؤقتة توفر دخلاً يعين الأهالي على توفير بعض احتياجاتهم للتغلب على عقبات نقص السيولة وتأخر المرتبات وتسهم في حل وإن كان جزئيا ومؤقتا للبطالة، في ظل غياب دراسات واستراتيجيات واضحة لتوفير فرص العمل للشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية