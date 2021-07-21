اجتماع طارئ لوزارة الصحة في طرابلس لمجابهة جائحة كورونا

عقدت وزارة الصحة في مقرها بمدينة طرابلس اجتماعاً طارئاً برئاسة وكيل الوزارة “سمير كوكو” لمتابعة الوضع الحالي لجائحة كورونا ومجابهتها وتوحيد كافة الجهود والإمكانيات – حسب ما ذكرته إدارة الإعلام بالوزارة على منصتها الرسمية.

وانعقد الاجتماع الطارىء بحضور كافة الإدارات والمكاتب وجهاز الإسعاف والطواري لرصد وضع المراكز وسير العمل فيها والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمة لمصابي فيروس كورونا.

وناقش المجتمعون مع وكيل الوزارة، الإجراءات المالية للعاملين بمراكز العزل ووضع الأكسجين وانسيابية التزويد به، فيما أصدر “كوكو” تعليماته للشؤون الإدارية والمالية وإدارة الطوارىء وإدارة الشؤون الطبية بمتابعة صرف المكافآت المالية بأسرع وقت ممكن وتقديم ما يعيق تسديد المكافآت.

وشملت التعليمات إدارة التفتيش لمراجعة كافة مراكز العزل و الفلترة على مستوى ليبيا وتقديم كافة البيانات التي تشمل الاحصاءات الدقيقة لتسهيل تسيير أعمالها ، علاوةً على التباحث بشأن وضع الأكسجين في كافة المراكز وتكليف إدارة المشروعات والطوارىء بمتابعة الملف وحل كافة المختنقات التي تعيق انسيابية تزويد الاكسجين أكانت لوجستية أو مالية وتقديم ما يعيق الامدادات لعرضها وايجاد الحلول المناسبة لها.

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