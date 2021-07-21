تشغيل مصنع للأكسجين بمركز عزل معيتيقة

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، تركيب وتشغيل مصنع للأكسجين بمركز عزل معيتيقة بقوة 90 بار ضمن خطتها للرفع من الجهوزية القصوى في مراكز العزل الخاصة بعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

والسبت الماضي، شهد مركز عزل معيتيقة ازدحاما في الحالات المصابة بفيروس كورونا، مع عدم وجود أسرة طبية كافية في المراكز الأخرى، وذلك في وقت تزايد فيه عدد الإصابات في ليبيا.

وفي آخر الإحصائيات، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء إصابة 1781 حالة جديدة بالفيروس في عموم البلاد ليترفع إجمالي الإصابات إلى 226 ألف و701 حالة، منها 38 ألف و916 نشطة، و184 ألف و476 متعافيا، فيما توفي 3 آلاف و309 حالات.

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