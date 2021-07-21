تسجيل قرابة 2.4 مليون ناخب بسجلات الناخبين

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بلغ إجمالي عدد المسجلين في سجلات الناخبين قرابة الـ 2.4 مليون ناخب، وفق آخر إحصائية لتسجيل الناخبين، بحسب ما أفادت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت المفوضية، في صورة بيانية، أن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، حتى تاريخ 20 يوليو الجاري بلغ 2 مليون و385,666 ألف ناخب.

وأوضحت، أن نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 49,31 بالمائة من إجمالي الليبيين الذين يحق لهم التسجيل للتصويت بالانتخابات.

وبيّنت أن عدد المسجلين الجدد حتى تاريخ 20 يوليو وصل إلى 45,570 ناخبًا، مرتفعًا بنحو 5 آلاف ناخب، بعد أن كان العدد قد وصل في 18 يوليو إلى 40,571.

ومن المقرر أن تجرى في ليبيا نهاية هذا العام انتخابات برلمانية ورئاسية.