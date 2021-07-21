قشوط: أردوغان سيقسم ليبيا إذا نجح في تقسيم قبرص إلى دولتين

قال الناشط السياسي، محمد قشوط، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ومن على أرض قبرص الشمالية التي احتلتها تركيا في 22 7 1974 طرح فكرة حل دولتين لكي تصبح قبرص الشمالية تابعة له بمسمى قبرص التركية في ظل صمت وتواطؤ أوروبي مفضوح الأمر الذي سيتيح الفرصة للأتراك الإتجاه نحو تقسيم سوريا و العراق ثم لـيبيـا”، وفق قوله.

قشوط، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء، أضاف: “واجهوا الحقيقة دون تشاؤم ودون عواطف نحن نعيش أوقات عصيبة ضمن مخطط توسعي تركي يلعب على وتر تناقضات و انشغال باقي دول في مشاكلها الداخلية و إستغلاله لخونة مستعدين أن يبيعوا شرفهم قبل حتى أوطانهم فهذه قبرص دولة عضو بالإتحاد الأوروبي عجز الإتحاد عن الدفاع عنها فهل هناك من يتصور أنهم سيدافعون عنا”.

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