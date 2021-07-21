المنفي يؤكد للسيسي على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المستويات

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بحسب المكتب الإعلامي التابع له بأن السيسي هنأ رئيس المجلس الرئاسي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لليبيا والشعب دوام التقدم والازدهار.

وبدوه أعرب المنفي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

كما أبدى شكر وتقدير الشعب لمواقف مصر قيادة وشعبًا الداعمة للبلاد، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

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