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كوبيش: لا بد من الحفاظ على كل ما تحقق ليبيا من تقدم منذ وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حث المبعوث الأممي يان كوبيتش جميع القادة والمؤسسات الليبية على استحضار رسالة السلام والتعاطف والمصالحة بمناسبة حلول عيد الأضحى.

كوبيتش أوضح في رسالة وجهها إلى الليبيين بمناسبة العيد، أن الجميع مطالب بإنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد، ووضع حد للمصاعب التي ما يزال الشعب الليبي يتحملها. داعيًا جميع صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه.

وأضاف كوبيتش: إن المطلوب الآن هو صيانة كل ما تحقق منذ وقف إطلاق النار والعمل الجماعي بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاه الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة، وتكثيف الجهود لمواصلة مسيرة السلام عبر تمكين إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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