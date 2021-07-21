زيادة في عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة ليبيا

أخبار ليبيا24

أفادت الإدارة العامة لأمن السواحل بزيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم اليوم الأربعاء قبالة السواحل الليبية، بنحو 312 مهاجرًا.

وبعد أن ذكرت الإدارة اليوم إنقاذ 147 مهاجرًا ذكرت الإدارة من جديد أنه جرى كذلك إنقاذ 182 مهاجرًا بينهم نساء وأطفال.

وقالت الإدارة، في تغريدة على تويتر، إن الزورق البحري “P300” التابع لها تمكن من إنقاذ “182” مهاجراً غير شرعي بينهم 18 امرأة و4 أطفال ورضيع، وذلك بعد تلقي نداء استغاثة في عرض البحر.

وأوضحت الإدارة، أن عدد 6 مهاجرين في حالة حرجة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وسبق لإدارة أمن السواحل أن أعلنت اليوم تمكن الزورق البحري “P200” من إنقاذ “147” مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بعد أن تقطعت بهم السبل في عرض البحر.

وأشارت الإدارة، إلى أنه تم تقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.