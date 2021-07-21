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كرانفيل: صادرات مواد البناء التركية إلى ليبيا توقفت لامتناع مجلس النواب على تمرير الموازنة

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مصطفى كرانفيل رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، إن أنقرة ستلعب دورا حاسما في فترة إعادة إعمار ليبيا، في ضوء الدراية والمعرفة الكاملة بثقافة الأعمال في هذا البلد الأفريقي.

وأضاف فى تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، هناك ضرورة لاستغلال هذه الفرصة بعناية، متابعا، الصادرات التركية إلى ليبيا سجلت خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021 نحو 1.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 72.3% عن نفس الفترة من العام الماضي

وأشار رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى أن صادرات مواد البناء إلى ليبيا توقفت بسبب عدم موافقة مجلس النواب في الشرق على الميزانية حتى الآن.

وكشف كرانفيل عن وجه آخر للأطماع التركيا، إذ يلقي الضوء على أن الساحل الليبي على البحر المتوسط يبلغ طوله 1770 كيلو متر، ويشكل مركز عبور إلى أوروبا، وبوابة إلى إفريقيا يمكن من خلالها لرجال الأعمال الأتراك زيادة صادراتهم إلى القارة بسهولة.

واختتم قائلا تواصل المبادرات لإنشاء قاعدة لوجستية دولية في ليبيا، من أجل التوسع شمالا إلى أوروبا وجنوبا إلى إفريقيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • عشم ابليس فى الجنة فاى حكومة منتخبة قادمة لن تسمح لكم بالاستفادة من الاحتلال وستحصل على حاجاتها من دول الجوار من الاشقاء العرب فى مصر وتونس والجزائر لحين تحقيق الاكتفتاء الذاتى وبناء مصانع فى ليبيا توفر فرص عمل للشباب الليبى وتصدر لدول افريقيا وراينا الدبيية الخائن يغلق مصنع الحديد والصلب بحجة توفير الكهرباء وحتى يستورد الحديد من الاتراك حركات مكشوفة ومستقبلا سنرى استثمار عسكرى للجيش الوطنى فى بناء صناعة مواد البناء بتكلفة رخيصة مع السماح للقطاع الخاص فى الاستثمار فى هذا المجال كما نرى فى مصر ابوهشيمة فى حديد المصريين وابوالعيتين فى سيراميكا كليوباترا وحديد عز ولا نحتاج للاستيراد من المغول اللتراك بل ننافسهم فى الاسواق .
    فعيب القذافى انه طبق نظام اشتراكى لا يصلح فى ليبيا الاى تميل للرأسمالية الوطنية

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