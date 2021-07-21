الزايدي يدعو الليبيين للتسجيل في منظومة الناخبين

في إطار الدعوات المستمرة لإنجاز الانتخابات في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، دعا محامي نجل القذافي، خالد الزايدي، الليبيين بكل أطيافهم للتسجيل في منظومة الناخبين والمشاركة في الانتخابات القادمة باعتبارها الفرصة الوحيدة لإنقاذ البلاد.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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