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الرابع والعشرين من ديسمبر يتصدر المباركات والتهاني

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختلطت التبريكات والتهاني المحلية والدولية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بدعوات للوصول إلى التوافق على القاعدة الدستورية، والالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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