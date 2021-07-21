الرابع والعشرين من ديسمبر يتصدر المباركات والتهاني

اختلطت التبريكات والتهاني المحلية والدولية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بدعوات للوصول إلى التوافق على القاعدة الدستورية، والالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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